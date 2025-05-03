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В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.05.2025
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14:56 03.05.2025 (обновлено: 14:57 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html
В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине
В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине
Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:56:00+03:00
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лондон
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.
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лондон, россия, дмитрий песков, в мире, украина
Лондон, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине

Песков: Лондон не претендует на роль посредника в украинском урегулировании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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