https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html

В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине

В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.05.2025

В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине

Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:56:00+03:00

2025-05-03T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондон до сих пор не претендовал на роль посредника в украинском урегулировании и не может им являться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Честно говоря, Лондон до сих пор не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250503/peskov-2014780531.html

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лондон, россия, дмитрий песков, в мире, украина