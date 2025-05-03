https://ria.ru/20250503/koshkovich-2014744613.html

На Западе спрогнозировали, к чему приведет решение ЕС в отношении Украины

На Западе спрогнозировали, к чему приведет решение ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 03.05.2025

На Западе спрогнозировали, к чему приведет решение ЕС в отношении Украины

Мы достигли той стадии войны на Украине, когда Америка умывает руки. Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранную войну. Безумие", — говорится в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:28:00+03:00

2025-05-03T08:28:00+03:00

2025-05-03T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти ЕС поставят союз на грань существования из-за своих действий в конфликте на Украине, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Мы достигли той стадии войны на Украине, когда Америка умывает руки. Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранную войну. Безумие", — говорится в публикации. В апреле премьер Венгрии Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее. Кроме того, он отмечал, что прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне.

https://ria.ru/20250503/grin-2014748890.html

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в мире, украина, америка, евросоюз, европа