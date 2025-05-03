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"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:28 03.05.2025 (обновлено: 14:34 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html
"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского
"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025
"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского
Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось, и теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник амии США Энтони Шэффер на YouTube. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:28:00+03:00
2025-05-03T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
энтони шэффер
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось, и теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник амии США Энтони Шэффер на YouTube."Зеленский — он мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты свое от него получили, он затягивает конфликт, несмотря на все предложения. Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", — сказал он.Полковник также отметил, что у Зеленского нет никаких козырей, чтобы выбраться из этого положения."Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.
https://ria.ru/20250503/peregovory-2014736672.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, энтони шэффер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Энтони Шэффер
"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского

Полковник Шэффер: полезность Зеленского подходит к концу

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось, и теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник амии США Энтони Шэффер на YouTube.
"Зеленский — он мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты свое от него получили, он затягивает конфликт, несмотря на все предложения. Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", — сказал он.
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Полковник также отметил, что у Зеленского нет никаких козырей, чтобы выбраться из этого положения.
"Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.
В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.
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