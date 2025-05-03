https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html

"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского

"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025

"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского

Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось, и теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник амии США Энтони Шэффер на YouTube. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:28:00+03:00

2025-05-03T07:28:00+03:00

2025-05-03T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

энтони шэффер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bdd9c90b7839ec05d0e00a9d36bb9fc.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось, и теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник амии США Энтони Шэффер на YouTube."Зеленский — он мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты свое от него получили, он затягивает конфликт, несмотря на все предложения. Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор", — сказал он.Полковник также отметил, что у Зеленского нет никаких козырей, чтобы выбраться из этого положения."Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли", — заключил Шэффер.В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.

https://ria.ru/20250503/peregovory-2014736672.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, энтони шэффер