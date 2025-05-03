https://ria.ru/20250503/khramy-2014731663.html

В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах

В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах - РИА Новости, 03.05.2025

В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно. "Двадцать четыре храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения", – рассказал Клинцов. Он добавил, что некоторые храмы повреждены не критично, но из-за того, что противник периодически минирует местность с дронов, людям не рекомендуется возвращаться в уцелевшие дома. "Священники, служившие в поврежденных храмах, временно несут свое служение в других храмах Курской митрополии", – рассказал Клинцов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе, а также другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По рассказам очевидцев, ВСУ в августе 2024 года сразу после нападения на Горналь стали целенаправленно стрелять по Горнальскому монастырю из танка. Вечером 24 апреля ВСУ также атаковали с беспилотника храмовый комплекс Новый Иерусалим на Михеевской горе в селе Сухарево Белгородской области, и целенаправленно не давали пожарным и людям, которые им помогали, тушить огонь.

https://ria.ru/20241002/kursk-1976038010.html

https://ria.ru/20250426/monastyr-2013603668.html

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суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, религия