В Курской епархии рассказали о разрушенных храмах
Протоиерей Клинцов: 24 храма Курской епархии полностью или частично разрушены
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Военнослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно.
"Двадцать четыре храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения", – рассказал Клинцов.
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Он добавил, что некоторые храмы повреждены не критично, но из-за того, что противник периодически минирует местность с дронов, людям не рекомендуется возвращаться в уцелевшие дома.
"Священники, служившие в поврежденных храмах, временно несут свое служение в других храмах Курской митрополии", – рассказал Клинцов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в Суджанском районе, а также другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По рассказам очевидцев, ВСУ в августе 2024 года сразу после нападения на Горналь стали целенаправленно стрелять по Горнальскому монастырю из танка. Вечером 24 апреля ВСУ также атаковали с беспилотника храмовый комплекс Новый Иерусалим на Михеевской горе в селе Сухарево Белгородской области, и целенаправленно не давали пожарным и людям, которые им помогали, тушить огонь.