https://ria.ru/20250503/katar-2014816770.html

Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы

Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы

Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:43:00+03:00

2025-05-03T21:43:00+03:00

2025-05-03T21:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

катар

россия

доха

департамент культуры

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА Новости с вечера памяти, организованного посольством РФ в Дохе и Координационным советом соотечественников. На сцене Драматического театра в столице Катара выступил ансамбль "Любо-Мило", который является обладателем почётного звания "Ведущий творческий коллектив" Департамента культуры города Москвы, а также лауреатом многих международных конкурсов. Он исполнил известные песни военных лет, а также казачьи песни Кубани и Дона, откуда родом большинство исполнителей этого коллектива. Помимо музыкальной программы, гости концерта почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны, на сцену театра вышли представители русскоязычной общины, а также граждане разных стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла, устроив символическую акцию "Бессмертный полк". Под конец программы зрители исполнили песню "День Победы" вместе с артистами.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

катар

россия

доха

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Вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Катаре В Катаре организовали вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших. Представители русскоязычной общины, а также граждане стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла провели символическую акцию "Бессмертный полк". 2025-05-03T21:43 true PT0M18S

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катар, россия, доха, департамент культуры, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне