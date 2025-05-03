Рейтинг@Mail.ru
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:43 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/katar-2014816770.html
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:43:00+03:00
2025-05-03T21:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
катар
россия
доха
департамент культуры
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014815939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5bbcbe30bc99942f5380dda00674e1d7.jpg
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА Новости с вечера памяти, организованного посольством РФ в Дохе и Координационным советом соотечественников. На сцене Драматического театра в столице Катара выступил ансамбль "Любо-Мило", который является обладателем почётного звания "Ведущий творческий коллектив" Департамента культуры города Москвы, а также лауреатом многих международных конкурсов. Он исполнил известные песни военных лет, а также казачьи песни Кубани и Дона, откуда родом большинство исполнителей этого коллектива. Помимо музыкальной программы, гости концерта почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны, на сцену театра вышли представители русскоязычной общины, а также граждане разных стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла, устроив символическую акцию "Бессмертный полк". Под конец программы зрители исполнили песню "День Победы" вместе с артистами.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
катар
россия
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Катаре
В Катаре организовали вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших. Представители русскоязычной общины, а также граждане стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла провели символическую акцию "Бессмертный полк".
2025-05-03T21:43
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014815939_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3a0a22b1f8579fe1f594642efc32226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, россия, доха, департамент культуры, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Катар, Россия, Доха, Департамент культуры, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы

Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы песнями военных лет

Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА Новости с вечера памяти, организованного посольством РФ в Дохе и Координационным советом соотечественников.
На сцене Драматического театра в столице Катара выступил ансамбль "Любо-Мило", который является обладателем почётного звания "Ведущий творческий коллектив" Департамента культуры города Москвы, а также лауреатом многих международных конкурсов. Он исполнил известные песни военных лет, а также казачьи песни Кубани и Дона, откуда родом большинство исполнителей этого коллектива.
Помимо музыкальной программы, гости концерта почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны, на сцену театра вышли представители русскоязычной общины, а также граждане разных стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла, устроив символическую акцию "Бессмертный полк".
Под конец программы зрители исполнили песню "День Победы" вместе с артистами.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
30 марта, 14:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКатарРоссияДохаДепартамент культурыСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала