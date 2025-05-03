https://ria.ru/20250503/katar-2014816770.html
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:43:00+03:00
2025-05-03T21:43:00+03:00
2025-05-03T21:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
катар
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снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне военными и казачьими песнями, передаёт корреспондент РИА Новости с вечера памяти, организованного посольством РФ в Дохе и Координационным советом соотечественников. На сцене Драматического театра в столице Катара выступил ансамбль "Любо-Мило", который является обладателем почётного звания "Ведущий творческий коллектив" Департамента культуры города Москвы, а также лауреатом многих международных конкурсов. Он исполнил известные песни военных лет, а также казачьи песни Кубани и Дона, откуда родом большинство исполнителей этого коллектива. Помимо музыкальной программы, гости концерта почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны, на сцену театра вышли представители русскоязычной общины, а также граждане разных стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла, устроив символическую акцию "Бессмертный полк". Под конец программы зрители исполнили песню "День Победы" вместе с артистами.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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Вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Катаре
В Катаре организовали вечер памяти в канун 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Присутствующие почтили минутой молчания память погибших. Представители русскоязычной общины, а также граждане стран СНГ с портретами их родственников - участников военных действий и тружеников тыла провели символическую акцию "Бессмертный полк".
2025-05-03T21:43
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катар, россия, доха, департамент культуры, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Катар, Россия, Доха, Департамент культуры, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы
Русскоязычная диаспора в Катаре отметила 80-летие Победы песнями военных лет