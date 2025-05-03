https://ria.ru/20250503/kartina-2014357874.html

Кто на самом деле автор "Утра в сосновом лесу"? Новое открытие ученых

Кто на самом деле автор "Утра в сосновом лесу"? Новое открытие ученых - РИА Новости, 03.05.2025

Кто на самом деле автор "Утра в сосновом лесу"? Новое открытие ученых

Картина "Утро в сосновом лесу", написанная в 1889 году, давно стала одним из самых узнаваемых символов русской пейзажной живописи. Однако далеко не все знают,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:27:00+03:00

2025-05-03T08:27:00+03:00

2025-05-03T08:27:00+03:00

павел третьяков

иван шишкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574159275_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_98dc8bb1f2161d8787066e6a82f210f5.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Картина "Утро в сосновом лесу", написанная в 1889 году, давно стала одним из самых узнаваемых символов русской пейзажной живописи. Однако далеко не все знают, что над этим произведением работали два художника — Иван Шишкин и Константин Савицкий. Причем их сотрудничество было наполнено чередой конфликтов, повлиявших на окончательный вид полотна.Не один автор, а дваИзначально замысел картины принадлежал Константину Савицкому, который предложил изобразить медведей в утреннем лесу. Иван Шишкин, признанный мастер пейзажа, взялся за написание самого леса и создал потрясающую по глубине и реалистичности атмосферу соснового бора.Интересно, что первоначально на картине было только два медведя, но позже их число увеличилось до четырех. Это сделало композицию более динамичной и выразительной, а сам сюжет — живым и запоминающимся. При этом Савицкий, будучи прекрасным анималистом, сумел передать не только анатомическую точность зверей, но и их характер. Это особенно заметно в позах и мимике медведицы и медвежат.Вмешалось третье лицоОднако судьба авторства картины сложилась драматично. Меценат и коллекционер Павел Третьяков решил приобрести полотно за 4 тысячи рублей. Это была огромная по тем временам сумма денег. Нюанс в том, что переговоры велись только с Шишкиным.Кроме того, Третьяков выразил недовольство изображением медведей. Он сказал: "Что за медведи страшные!" После чего фамилия Савицкого исчезла с холста. До сих пор идут споры о том, кто именно ее замазал. По одной версии, это сделал сам Третьяков. Он считал, что Шишкин как автор пейзажа заслуживает единоличного признания. По другой — обиженный Савицкий сам стер своё имя, не желая ассоциироваться с работой, которую раскритиковали.Третьяков недолюбливал Савицкого по ряду причин. Меценат прекрасно знал Константина лично и относился к нему со скепсисом. Однажды у них было неприятное сотрудничество, когда Третьяков купил у Савицкого полотно "Встреча иконы", краска на котором вскоре начала трескаться.Художник согласился исправить недостаток, но в результате сделал все только хуже. Новый слой красок сделал более яркими и неестественными облака. Владелец картины пришел в ярость и потребовал вернуть все, как было. Живописец повиновался, но отношения с влиятельным коллекционером были безнадежно испорчены.Споры искусствоведовИстория создания знаменитой картины "Утро в сосновом лесу" продолжает вызывать оживленные дискуссии среди искусствоведов и ценителей живописи. На сегодняшний день сформировались два противоположных лагеря. Одни убеждены, что Иван Шишкин создал шедевр практически самостоятельно, возможно, с минимальной помощью второго художника. Другие же настаивают на значительном, если не решающем вкладе Константина Савицкого.Особый интерес представляет официальная позиция Государственной Третьяковской галереи, где хранится картина. Заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Карпова утверждает, что проведенные под ее руководством технико-технологические исследования — анализ мазков, изучение эскизов и подготовительных материалов — однозначно свидетельствуют о том, что Шишкин работал над полотном самостоятельно. Однако вопрос о реальном участии Савицкого в создании картины остается открытым и продолжает будоражить умы искусствоведов.Эти научные данные должны поставить точку в многолетних спорах, но парадоксальным образом дискуссия только усиливается. Некоторые специалисты указывают на явные стилистические отличия в изображении медведей от традиционной манеры Шишкина. Другие обращают внимание на сохранившиеся свидетельства современников о совместной работе художников. Ситуация осложняется тем, что в архивах сохранилось крайне мало документальных свидетельств о процессе создания этого конкретного полотна.Независимо от итогов этой научной дискуссии "Утро в сосновом лесу" остается выдающимся произведением русского искусства. А история его создания — наглядной иллюстрацией того, как сложно иногда бывает установить истинное авторство даже самых известных художественных произведений.Несмотря на эти перипетии, картина признана шедевром. В ней гармонично соединились таланты двух мастеров — Шишкина, сумевшего передать величие и свежесть утреннего леса, и Савицкого, вдохнувшего в полотно жизнь через выразительные образы медведей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел третьяков, иван шишкин