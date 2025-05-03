https://ria.ru/20250503/karakas-2014730369.html

В Каракасе прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

В Каракасе прошел мотопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 03.05.2025

В Каракасе прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

В столице Венесуэлы прошёл мотопробег, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в посольстве России в боливарианской... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:29:00+03:00

2025-05-03T02:29:00+03:00

2025-05-03T02:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

каракас

венесуэла

россия

николас мадуро

симон боливар

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. В столице Венесуэлы прошёл мотопробег, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в посольстве России в боливарианской республике в Telegram-канале. "Этот мотопробег - символ живой связи между нашими народами, которые объединяет не только общее прошлое, но и общее стремление к справедливости, миру и памяти", - заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии. Памятная акция состоялась в четверг и объединила около 40 мотоциклистов, проехавших по центральным улицам Каракаса до главной площади страны — площади Симона Боливара. Маршрут колонны начался у мурала с изображением Родины-Матери — символа Сталинградской битвы, расположенного у лицея имени Андреса Бельо, и завершился у панно "Дружба сквозь века", посвящённого исторической встрече Екатерины Великой и венесуэльского борца за независимость Франсиско де Миранды. "Особенно трогательно, что на старте участников приветствовал народный ансамбль "Гренада", специально приехавший из Москвы. Через музыку, символику, живое участие людей мы вместе заявляем: память о Великой Победе — вне времени и границ", - добавил российский дипломат. Два дня назад на самой высокой точке столицы Венесуэлы - горе Гуарайра Репано - была поднята гигантская копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров, а кабинки фуникулера, который поднимается на эту гору из Каракаса, были по случаю праздника перекрашены в цвета георгиевской ленты и получили название "Кабины Победы". Венесуэльский лидер Николас Мадуро в начале января призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как победу всего человечества, заявив, что изучение нацизма и фашизма поможет лучше понимать современные угрозы.

https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каракас, венесуэла, россия, николас мадуро, симон боливар, 80-летие победы в великой отечественной войне