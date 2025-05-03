https://ria.ru/20250503/izrail-2014820409.html

Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе

Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе - РИА Новости, 03.05.2025

Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T23:10:00+03:00

2025-05-03T23:10:00+03:00

2025-05-03T23:14:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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сектор газа

палестина

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan."В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan.По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе.Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.

https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html

https://ria.ru/20250503/konflikt-1915630213.html

израиль

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа, палестина, армия обороны израиля (цахал), хамас, биньямин нетаньяху, исраэль кац