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Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе - РИА Новости, 03.05.2025
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23:10 03.05.2025 (обновлено: 23:14 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/izrail-2014820409.html
Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе
Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе - РИА Новости, 03.05.2025
Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:10:00+03:00
2025-05-03T23:14:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
сектор газа
палестина
армия обороны израиля (цахал)
хамас
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan."В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan.По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе.Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.
https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html
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израиль
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа, палестина, армия обороны израиля (цахал), хамас, биньямин нетаньяху, исраэль кац
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац
Израильские СМИ узнали о планах по расширению военной операции в Газе

Kan: ЦАХАЛ в течение двух дней усилит мобилизацию для расширения операции в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников, сообщила в субботу вечером гостелерадиокомпания Kan.
"В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к мобилизации десятков тысяч резервистов для расширения наземных маневров в Газе с целью заключения соглашения об освобождении заложников и свержения режима ХАМАС. В армии подчеркнули, что эти две цели взаимосвязаны. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов", - говорится в публикации на сайте Kan.
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По данным Kan, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу планы по усилению военного давления на ХАМАС. В воскресенье военно-политический кабинет министров, как ожидается, одобрит эти планы по расширению операции в Газе.
Отмечается, что план ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава из зон боевых действий.
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