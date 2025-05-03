https://ria.ru/20250503/izrail-2014811768.html

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.05.2025

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg

Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа, это может случиться в ближайшие дни, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:45:00+03:00

2025-05-03T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа, это может случиться в ближайшие дни, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Тель-Авива. "Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, в ближайшие дни, и скоро начнет призывать десятки тысяч военнослужащих запаса", - сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник. По данным источника, это решение было принято после заседания кабинета безопасности страны, прошедшего в пятницу. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html

https://ria.ru/20250503/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)