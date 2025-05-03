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В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.05.2025
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06:45 03.05.2025 (обновлено: 07:14 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/izrail-2014738488.html
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.05.2025
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:45:00+03:00
2025-05-03T07:14:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия. ЦАХАЛ отметил, что зафиксировал пуск ракеты в сторону израильской территории, а системы ПВО работают для ее перехвата.Позднее армия сообщила о перехвате ракеты.
https://ria.ru/20250503/izrail-2014727587.html
израиль
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Тревога прозвучала в нескольких районах Израиля после пуска снаряда из Йемена

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия.
ЦАХАЛ отметил, что зафиксировал пуск ракеты в сторону израильской территории, а системы ПВО работают для ее перехвата.
Позднее армия сообщила о перехвате ракеты.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Армия Израиля заявила об ударах по военному объекту в Сирии
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В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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