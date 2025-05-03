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В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.05.2025

В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия. ЦАХАЛ отметил, что зафиксировал пуск ракеты в сторону израильской территории, а системы ПВО работают для ее перехвата.Позднее армия сообщила о перехвате ракеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году