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В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.05.2025
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:45:00+03:00
2025-05-03T06:45:00+03:00
2025-05-03T07:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Израиля в связи с пуском снаряда из Йемена, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после пуска снаряда из Йемена", - сообщает армия. ЦАХАЛ отметил, что зафиксировал пуск ракеты в сторону израильской территории, а системы ПВО работают для ее перехвата.Позднее армия сообщила о перехвате ракеты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Тревога прозвучала в нескольких районах Израиля после пуска снаряда из Йемена