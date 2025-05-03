В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине
Конгрессвумен Грин: сделка США и Украины может спровоцировать новый конфликт
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
Политик напомнила о войне в Ираке, которую спровоцировали США, обвинив республику в хранении оружии массового уничтожения, которого у нее, как выяснилось в итоге, не было. Она добавила, что трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а долг Америки сейчас составляет 36 триллионов долларов.
Политик напомнила о войне в Ираке, которую спровоцировали США, обвинив республику в хранении оружии массового уничтожения, которого у нее, как выяснилось в итоге, не было. Она добавила, что трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а долг Америки сейчас составляет 36 триллионов долларов.
"Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?" — отметила Грин.
Конгрессвумен призвала заняться добычей собственных полезных ископаемых.
Конгрессвумен призвала заняться добычей собственных полезных ископаемых.
На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.