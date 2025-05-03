https://ria.ru/20250503/grin-2014748890.html

В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине

В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 03.05.2025

В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине

Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:23:00+03:00

2025-05-03T09:23:00+03:00

2025-05-03T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

марджори тейлор грин

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X. Политик напомнила о войне в Ираке, которую спровоцировали США, обвинив республику в хранении оружии массового уничтожения, которого у нее, как выяснилось в итоге, не было. Она добавила, что трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а долг Америки сейчас составляет 36 триллионов долларов. "Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?" — отметила Грин. Конгрессвумен призвала заняться добычей собственных полезных ископаемых.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.

https://ria.ru/20250503/tramp-2014747542.html

https://ria.ru/20250503/koshkovich-2014744613.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша