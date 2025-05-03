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В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 03.05.2025 (обновлено: 13:45 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/grin-2014748890.html
В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине
В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине
Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:23:00+03:00
2025-05-03T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марджори тейлор грин
конгресс сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X. Политик напомнила о войне в Ираке, которую спровоцировали США, обвинив республику в хранении оружии массового уничтожения, которого у нее, как выяснилось в итоге, не было. Она добавила, что трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а долг Америки сейчас составляет 36 триллионов долларов. "Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?" — отметила Грин. Конгрессвумен призвала заняться добычей собственных полезных ископаемых.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
https://ria.ru/20250503/tramp-2014747542.html
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в мире, сша, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине

Конгрессвумен Грин: сделка США и Украины может спровоцировать новый конфликт

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сделка США и Украины по ресурсам может спровоцировать новый конфликт, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

Политик напомнила о войне в Ираке, которую спровоцировали США, обвинив республику в хранении оружии массового уничтожения, которого у нее, как выяснилось в итоге, не было. Она добавила, что трагедия на Ближнем Востоке не привела к обогащению Соединенных Штатов за счет нефти, а долг Америки сейчас составляет 36 триллионов долларов.
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"Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?" — отметила Грин.

Конгрессвумен призвала заняться добычей собственных полезных ископаемых.
На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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