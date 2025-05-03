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Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 03.05.2025
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03:15 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html
Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность
Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 03.05.2025
Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность
Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:15:00+03:00
2025-05-03T03:15:00+03:00
общество
россия
алла георгиева
грибы
штрафы
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, к особо ценным грибам относится рядовка мацутакэ. За их сбор могут привлечь к ответственности по статье 260.1 Уголовного кодекса."Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", — рассказала юрист.За сбор краснокнижных грибов или охраняемых международными договорами России грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Это штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией даров леса и орудия, с помощью которого их собрали.Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес эксперт посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов.
https://ria.ru/20250311/jurist-2004208296.html
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общество, россия, алла георгиева, грибы, штрафы
Общество, Россия, Алла Георгиева, Грибы, Штрафы
Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

Юрист Георгева: за сбор особо ценных грибов грозит уголовная ответственность

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГрибники в лесу
Грибники в лесу - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Грибники в лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.
По ее словам, к особо ценным грибам относится рядовка мацутакэ. За их сбор могут привлечь к ответственности по статье 260.1 Уголовного кодекса.
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"Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", — рассказала юрист.
За сбор краснокнижных грибов или охраняемых международными договорами России грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Это штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией даров леса и орудия, с помощью которого их собрали.
Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес эксперт посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов.
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ОбществоРоссияАлла ГеоргиеваГрибыШтрафы
 
 
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