https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html

Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 03.05.2025

Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:15:00+03:00

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общество

россия

алла георгиева

грибы

штрафы

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, к особо ценным грибам относится рядовка мацутакэ. За их сбор могут привлечь к ответственности по статье 260.1 Уголовного кодекса."Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", — рассказала юрист.За сбор краснокнижных грибов или охраняемых международными договорами России грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Это штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией даров леса и орудия, с помощью которого их собрали.Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес эксперт посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов.

https://ria.ru/20250311/jurist-2004208296.html

https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html

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общество, россия, алла георгиева, грибы, штрафы