https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html

В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды

В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды

В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:17:00+03:00

2025-05-03T02:17:00+03:00

2025-05-03T02:17:00+03:00

общество

жкх

госдума рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Зачастую граждане задаются вопросом - почему в одних платежках за ЖКУ есть строка "подогрев воды", а в других – нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС". Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется "подогрев", а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется "горячее водоснабжение", - сказал Колунов. Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе. "Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда - по контуру дома", - подчеркнул он. Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.

https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html

https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, госдума рф