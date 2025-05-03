https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды
В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:17:00+03:00
2025-05-03T02:17:00+03:00
2025-05-03T02:17:00+03:00
общество
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755443500_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c2c714c9c4ed970d41c7f21a399dc79e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Зачастую граждане задаются вопросом - почему в одних платежках за ЖКУ есть строка "подогрев воды", а в других – нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС". Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется "подогрев", а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется "горячее водоснабжение", - сказал Колунов. Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе. "Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда - по контуру дома", - подчеркнул он. Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.
https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html
https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755443500_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fd6d240541009fe6c8a782b111f3e34a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды
Депутат Колунов: строчка о горячей воде может называться "подогрев ХВС для ГВС"
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Зачастую граждане задаются вопросом - почему в одних платежках за ЖКУ есть строка "подогрев воды", а в других – нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС". Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется "подогрев", а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется "горячее водоснабжение", - сказал Колунов.
Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе.
"Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда - по контуру дома", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.