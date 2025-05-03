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В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды - РИА Новости, 03.05.2025
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02:17 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды
В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:17:00+03:00
2025-05-03T02:17:00+03:00
общество
жкх
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Зачастую граждане задаются вопросом - почему в одних платежках за ЖКУ есть строка "подогрев воды", а в других – нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС". Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется "подогрев", а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется "горячее водоснабжение", - сказал Колунов. Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе. "Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда - по контуру дома", - подчеркнул он. Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.
https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html
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общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды

Депутат Колунов: строчка о горячей воде может называться "подогрев ХВС для ГВС"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС", это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Зачастую граждане задаются вопросом - почему в одних платежках за ЖКУ есть строка "подогрев воды", а в других – нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться "горячее водоснабжение" или "подогрев ХВС для ГВС". Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется "подогрев", а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется "горячее водоснабжение", - сказал Колунов.
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Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе.
"Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда - по контуру дома", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.
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