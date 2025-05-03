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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/gorlovka-2014815151.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:27:00+03:00
2025-05-03T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Калининском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. По информации Пушилина, ВСУ с начала суток более десяти раз атаковали Горловку с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе используя кассетные боеприпасы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
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калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Пушилин: при обстреле ВСУ Калининского района Горловки пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Калининском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
По информации Пушилина, ВСУ с начала суток более десяти раз атаковали Горловку с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе используя кассетные боеприпасы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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