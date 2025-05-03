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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:27:00+03:00
2025-05-03T21:27:00+03:00
2025-05-03T21:27:00+03:00
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горловка
калининский район
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Калининском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. По информации Пушилина, ВСУ с начала суток более десяти раз атаковали Горловку с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе используя кассетные боеприпасы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Пушилин: при обстреле ВСУ Калининского района Горловки пострадала женщина