https://ria.ru/20250503/gorlovka-2014815151.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.05.2025

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2025-05-03T21:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Калининском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. По информации Пушилина, ВСУ с начала суток более десяти раз атаковали Горловку с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе используя кассетные боеприпасы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол