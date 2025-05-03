Немецкий политик выступил за вывод американских войск из Германии
Ван Акен высказался за вывод американских военных и ядерного оружия из Германии
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сопредседатель немецкой Левой партии Ян ван Акен высказался за вывод американских военнослужащих и ядерного оружия из Германии.
"Да, и они должны забрать с собой ядерной оружие", - заявил политик в ответ на вопрос о необходимости вывода американских войск из ФРГ в ходе интервью газете Zeit.
При этом сейчас Германия нуждается в усилении бундесвера, добавил он.
"Но обычных вооружений достаточно. В Европе уже имеется более 400 единиц ядерного оружия, как в Великобритании, так и во Франции. Этого более чем достаточно", - сказал ван Акен.
Политик также заявил, что хотел бы, чтобы в долгосрочной перспективе его страна отказалась от армии. Кроме того, он выступил против совместного контроля над британским и французским ядерным оружием или создания Германией собственного ядерного арсенала.
По состоянию на 2022 год на военных базах в Германии находились около 36 тысяч американских военнослужащих, следует из ответа правительства страны на запрос депутатов бундестага из Левой партии.
Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах прошлого столетия. По неподтвержденным данным, в настоящее время на территории Германии размещено около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на официальном уровне подтверждения этой информации нет.