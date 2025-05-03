В ФРГ проверят, имеют ли право члены АдГ занимать госдолжности
МВД Гессена и Баварии проверят, имеют ли право члены АдГ занимать госдолжности
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти немецких федеральных земель Гессен и Бавария планируют проверить, имеют ли право члены правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимать должности госслужащих после признания ее немецкой контрразведкой правоэкстремистской на всей территории ФРГ, заявили глава МВД Гессена Роман Позек и его коллега из Баварии Йоахим Херрманн.
В пятницу ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Мы проверим, насколько классификация федерального ведомства по охране конституции имеет последствия для членов АдГ и должностных лиц, находящихся на государственной службе. Наши сотрудники полиции и администрации должны гарантировать, что они всегда будут выступать за основы нашего свободного демократического строя", - сообщил Позек газете Bild.
"Мы также должны рассмотреть, какие последствия эта классификация должна иметь для работы членов АдГ на государственной службе", - сказал Херрманн изданию.
Кроме того, глава баварского МВД призвал рассмотреть и возможность прекращения государственного финансирования партии.
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Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.