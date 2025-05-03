МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио
МИД Германии назвал признание партии АдГ экстремистской демократией
© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ в ответ на критику со стороны госсекретаря США Марко Рубио, посчитавшего это решение "тиранией".
"Это демократия. Решение принято в результате тщательного и независимого расследования для защиты нашей конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Из нашей истории мы извлекли урок о том, что правый экстремизм необходимо остановить", - написал немецкий МИД в соцсети X в ответ на публикацию Рубио, в которой он ранее назвал "тиранией" признание АдГ правоэкстремистской и призвал Берлин сменить политический курс
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.