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МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио - РИА Новости, 03.05.2025
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00:56 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/germaniya-2014725217.html
МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио
МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио - РИА Новости, 03.05.2025
МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио
Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T00:56:00+03:00
2025-05-03T00:56:00+03:00
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марко рубио
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ в ответ на критику со стороны госсекретаря США Марко Рубио, посчитавшего это решение "тиранией". "Это демократия. Решение принято в результате тщательного и независимого расследования для защиты нашей конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Из нашей истории мы извлекли урок о том, что правый экстремизм необходимо остановить", - написал немецкий МИД в соцсети X в ответ на публикацию Рубио, в которой он ранее назвал "тиранией" признание АдГ правоэкстремистской и призвал Берлин сменить политический курс В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
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в мире, германия, сша, берлин (город), марко рубио, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, день победы
В мире, Германия, США, Берлин (город), Марко Рубио, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, День Победы
МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио

МИД Германии назвал признание партии АдГ экстремистской демократией

© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ в ответ на критику со стороны госсекретаря США Марко Рубио, посчитавшего это решение "тиранией".
"Это демократия. Решение принято в результате тщательного и независимого расследования для защиты нашей конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Из нашей истории мы извлекли урок о том, что правый экстремизм необходимо остановить", - написал немецкий МИД в соцсети X в ответ на публикацию Рубио, в которой он ранее назвал "тиранией" признание АдГ правоэкстремистской и призвал Берлин сменить политический курс
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии
Вчера, 13:24
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Марко РубиоТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССДень Победы
 
 
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