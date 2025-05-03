https://ria.ru/20250503/germaniya-2014725217.html

МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио

МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио - РИА Новости, 03.05.2025

МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио

Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:56:00+03:00

2025-05-03T00:56:00+03:00

2025-05-03T00:56:00+03:00

в мире

германия

сша

берлин (город)

марко рубио

тино крупалла

алиса вайдель

хдс/хсс

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в соцсети X назвало "демократией" признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ в ответ на критику со стороны госсекретаря США Марко Рубио, посчитавшего это решение "тиранией". "Это демократия. Решение принято в результате тщательного и независимого расследования для защиты нашей конституции и верховенства закона. Последнее слово будет за независимыми судами. Из нашей истории мы извлекли урок о том, что правый экстремизм необходимо остановить", - написал немецкий МИД в соцсети X в ответ на публикацию Рубио, в которой он ранее назвал "тиранией" признание АдГ правоэкстремистской и призвал Берлин сменить политический курс В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.

https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html

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сша

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Дарья Буймова

в мире, германия, сша, берлин (город), марко рубио, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, день победы