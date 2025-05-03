https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html

При обвале грунта на стройке в Геленджике погиб рабочий

При обвале грунта на стройке в Геленджике погиб рабочий - РИА Новости, 03.05.2025

При обвале грунта на стройке в Геленджике погиб рабочий

Один человек погиб в результате обвала грунта при строительных работах в Геленджике, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:09:00+03:00

2025-05-03T19:09:00+03:00

2025-05-03T19:41:00+03:00

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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. Один человек погиб в результате обвала грунта при строительных работах в Геленджике, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Один человек погиб в результате обвала грунта на строительных работах в Геленджике. Предварительно, еще трое пострадали. Все рабочие родом из Киргизии", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в прокуратуре края, в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта, есть пострадавшие. Организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.В свою очередь, власти города сообщили, что под завал при обрушении попали три человека, их ищут. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации.

https://ria.ru/20250416/shakhterov-2011492910.html

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Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике 2025-05-03T19:09 true PT0M04S

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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край