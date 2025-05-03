https://ria.ru/20250503/gai-2014802128.html
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих - РИА Новости, 03.05.2025
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием "Камаза", есть погибшие, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:05:00+03:00
2025-05-03T19:05:00+03:00
2025-05-03T20:50:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием "Камаза", есть погибшие, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором три человека погибли и один пострадал", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, в субботу в 14:20 мск на федеральной автодороге М-4 "Дон" на 918-м километре водитель автомобиля "Камаз", двигавшийся из Краснодара, по предварительной информации, потерял контроль над управлением. В результате он наехал на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки. Затем он врезался в автомобиль прикрытия "Газель" и в рабочих, которые красили ливневые водоотводящие бетонные конструкции. "Погибли трое рабочих, водитель автомобиля "Газель" получил травмы и был госпитализирован", — говорится в сообщении. Изначально Госавтоинспекция по региону сообщала, что погибшими числились двое рабочих и водитель автомобиля "Газель". Прокуратура организовала проверку, по ее результатам будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20250503/dtp-2014778304.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, краснодар, авто
Происшествия, Ростовская область, Краснодар, Авто
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
ГАИ: в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Ростовской области погибли три человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием "Камаза", есть погибшие, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
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"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором три человека погибли и один пострадал", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, в субботу в 14:20 мск на федеральной автодороге М-4 "Дон" на 918-м километре водитель автомобиля "Камаз", двигавшийся из Краснодара, по предварительной информации, потерял контроль над управлением. В результате он наехал на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки. Затем он врезался в автомобиль прикрытия "Газель" и в рабочих, которые красили ливневые водоотводящие бетонные конструкции.
"Погибли трое рабочих, водитель автомобиля "Газель" получил травмы и был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Изначально Госавтоинспекция по региону сообщала, что погибшими числились двое рабочих и водитель автомобиля "Газель".
Прокуратура организовала проверку, по ее результатам будут приняты меры реагирования.