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Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской - РИА Новости, 03.05.2025
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22:33 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/frg-2014818938.html
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской - РИА Новости, 03.05.2025
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской
Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:33:00+03:00
2025-05-03T22:33:00+03:00
в мире
германия
карлсруэ
саксония
тино крупалла
алиса вайдель
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к власти нового правительства и не организовала предметную проверку решения немецкой контрразведки в министерстве, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В пятницу ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Сама Фезер сильно торопилась, чтобы опубликовать экспертное заключение еще до смены власти с коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" на ХДС/ХСС и СДПГ во вторник… Она "не провела предметную проверку" заключения в своем министерстве!" - говорится в статье. При этом проведение подобных проверок входит в число компетенций министерства и его главы, пишет издание. По его сведениям, Фезер получила содержащее более 1000 страниц заключение контрразведки в среду, а опубликовано оно было уже в пятницу, за два рабочих дня до завершения срока полномочий министра. Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
https://ria.ru/20250502/adg--2014675509.html
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в мире, германия, карлсруэ, саксония, тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Карлсруэ, Саксония, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской

Bild: глава МВД ФРГ Фезер торопилась добиться признания АдГ правоэкстремистской

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к власти нового правительства и не организовала предметную проверку решения немецкой контрразведки в министерстве, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
В пятницу ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
"Сама Фезер сильно торопилась, чтобы опубликовать экспертное заключение еще до смены власти с коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" на ХДС/ХСС и СДПГ во вторник… Она "не провела предметную проверку" заключения в своем министерстве!" - говорится в статье.
При этом проведение подобных проверок входит в число компетенций министерства и его главы, пишет издание. По его сведениям, Фезер получила содержащее более 1000 страниц заключение контрразведки в среду, а опубликовано оно было уже в пятницу, за два рабочих дня до завершения срока полномочий министра.
Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ
2 мая, 13:45
 
В миреГерманияКарлсруэСаксонияТино КрупаллаАлиса ВайдельОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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