Вагенкнехт заявила об авторитарной перестройке немецкого общества
Вагенкнехт заявила о перестройке общества ФРГ после признания АдГ экстремистской
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Факт в том, что партии самопровозглашенного "демократического центра" годами продвигают авторитарную перестройку нашего общества, ограничивают свободу слова, борются с неугодными политическими силами недемократическими средствами и массово оказывают давление, (принуждая - ред.) к конформизму", - приводит слова политика агентство dpa.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которой подотчетно ведомство по охране конституции, оказала "медвежью услугу" немецкой демократии, добавила Вагенкнехт.
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