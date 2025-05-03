https://ria.ru/20250503/frg-2014791606.html

Вагенкнехт заявила об авторитарной перестройке немецкого общества

Вагенкнехт заявила об авторитарной перестройке немецкого общества - РИА Новости, 03.05.2025

Вагенкнехт заявила об авторитарной перестройке немецкого общества

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:51:00+03:00

2025-05-03T16:51:00+03:00

2025-05-03T16:51:00+03:00

в мире

германия

сара вагенкнехт

тино крупалла

алиса вайдель

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об "авторитарной перестройке" немецкого общества после признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Факт в том, что партии самопровозглашенного "демократического центра" годами продвигают авторитарную перестройку нашего общества, ограничивают свободу слова, борются с неугодными политическими силами недемократическими средствами и массово оказывают давление, (принуждая - ред.) к конформизму", - приводит слова политика агентство dpa. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которой подотчетно ведомство по охране конституции, оказала "медвежью услугу" немецкой демократии, добавила Вагенкнехт.

https://ria.ru/20250502/rubio-2014711706.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сара вагенкнехт, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс