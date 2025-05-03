https://ria.ru/20250503/flot-2014736840.html

Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже

Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже - РИА Новости, 03.05.2025

Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга"... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:47:00+03:00

2025-05-03T05:47:00+03:00

2025-05-03T05:47:00+03:00

камбоджа

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки поучаствовали в экскурсиях по местным достопримечательностям, а также провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода в море отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.

https://ria.ru/20250422/uchenie-2012643907.html

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камбоджа, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность