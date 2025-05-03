https://ria.ru/20250503/flot-2014736840.html
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже - РИА Новости, 03.05.2025
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга"... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:47:00+03:00
2025-05-03T05:47:00+03:00
2025-05-03T05:47:00+03:00
камбоджа
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574926453_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3fa70525cfa201e894c76ab9edc5bd4b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки поучаствовали в экскурсиях по местным достопримечательностям, а также провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода в море отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.
https://ria.ru/20250422/uchenie-2012643907.html
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574926453_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a4e93da2f7e6b9ac9b061417b6fb37d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камбоджа, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Камбоджа, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже
Отряд кораблей ТОФ вышел в море после делового захода в Камбоджу