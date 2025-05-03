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Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже - РИА Новости, 03.05.2025
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05:47 03.05.2025
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Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже - РИА Новости, 03.05.2025
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга"... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:47:00+03:00
2025-05-03T05:47:00+03:00
камбоджа
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки поучаствовали в экскурсиях по местным достопримечательностям, а также провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода в море отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.
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камбоджа, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Камбоджа, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли ТОФ завершили программу пребывания в Камбодже

Отряд кораблей ТОФ вышел в море после делового захода в Камбоджу

© Министерство обороны РФТихоокеанский флот
Тихоокеанский флот - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Министерство обороны РФ
Тихоокеанский флот. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки поучаствовали в экскурсиях по местным достопримечательностям, а также провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выхода в море отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.
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КамбоджаТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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