Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу
Markíza: Фицо несколько раз без объяснения отменял рабочую программу
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу, сообщил словацкий телеканал Markíza.
"Премьер в последние дни несколько раз неожиданно отменил свою рабочую программу", - говорится в информации на сайте телеканала.
Фицо, как отмечается в сюжете, отложил свою лекцию, с которой он должен был выступить в Оксфорде, а также отменил свое участие в запланированных на 1 мая мероприятиях по случаю Дня труда, который в Словакии является государственным праздником и выходным днем. В этот день Фицо, например, планировал отработать часть смены в пекарне словацкого города Нитра и выступить с речью в городе Липтовский Микулаш. При этом премьер опубликовал 1 мая видеообращение, в котором поздравил граждан республики с праздником, сообщив, что находится в офисе правительства, но не уточнив причины отмены запланированных на этот день мероприятий.
По данным телеканала, Фицо объяснил отмену его лекции в Великобритании необходимостью провести рабочие переговоры с иностранными инвесторами, но причины отмены других мероприятий до сих пор неизвестны.
Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.
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