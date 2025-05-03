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Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу - РИА Новости, 03.05.2025
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17:26 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/fitso-2014794404.html
Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу
Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу - РИА Новости, 03.05.2025
Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу, сообщил словацкий телеканал Markíza. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:26:00+03:00
2025-05-03T17:26:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу, сообщил словацкий телеканал Markíza. "Премьер в последние дни несколько раз неожиданно отменил свою рабочую программу", - говорится в информации на сайте телеканала. Фицо, как отмечается в сюжете, отложил свою лекцию, с которой он должен был выступить в Оксфорде, а также отменил свое участие в запланированных на 1 мая мероприятиях по случаю Дня труда, который в Словакии является государственным праздником и выходным днем. В этот день Фицо, например, планировал отработать часть смены в пекарне словацкого города Нитра и выступить с речью в городе Липтовский Микулаш. При этом премьер опубликовал 1 мая видеообращение, в котором поздравил граждан республики с праздником, сообщив, что находится в офисе правительства, но не уточнив причины отмены запланированных на этот день мероприятий. По данным телеканала, Фицо объяснил отмену его лекции в Великобритании необходимостью провести рабочие переговоры с иностранными инвесторами, но причины отмены других мероприятий до сих пор неизвестны. Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.
https://ria.ru/20250430/den-2014430595.html
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в мире, словакия, оксфорд, великобритания, роберт фицо, милош земан
В мире, Словакия, Оксфорд, Великобритания, Роберт Фицо, Милош Земан
Фицо в последние дни несколько раз отменял рабочую программу

Markíza: Фицо несколько раз без объяснения отменял рабочую программу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу, сообщил словацкий телеканал Markíza.
"Премьер в последние дни несколько раз неожиданно отменил свою рабочую программу", - говорится в информации на сайте телеканала.
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Фицо, как отмечается в сюжете, отложил свою лекцию, с которой он должен был выступить в Оксфорде, а также отменил свое участие в запланированных на 1 мая мероприятиях по случаю Дня труда, который в Словакии является государственным праздником и выходным днем. В этот день Фицо, например, планировал отработать часть смены в пекарне словацкого города Нитра и выступить с речью в городе Липтовский Микулаш. При этом премьер опубликовал 1 мая видеообращение, в котором поздравил граждан республики с праздником, сообщив, что находится в офисе правительства, но не уточнив причины отмены запланированных на этот день мероприятий.
По данным телеканала, Фицо объяснил отмену его лекции в Великобритании необходимостью провести рабочие переговоры с иностранными инвесторами, но причины отмены других мероприятий до сих пор неизвестны.
Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.
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