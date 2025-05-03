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Премьер Словакии не отменил поездку в Москву на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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17:12 03.05.2025
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Премьер Словакии не отменил поездку в Москву на День Победы
Премьер Словакии не отменил поездку в Москву на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Премьер Словакии не отменил поездку в Москву на День Победы
Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москву остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:12:00+03:00
2025-05-03T17:12:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москву остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер. Ранее словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе. "К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву - ред.), поэтому, я полагаю, что он поедет", - сказал Рихтер в эфире телеканала JOJ 24. По словам депутата, на отмену каких-то запланированных ранее мероприятий могут повлиять и объективные причины. Он отметил, что у Фицо были ранее серьезные операции, но это не мешает ему выполнять свои обязанности в качестве главы словацкого правительства. "То, что он отменяет некоторые мероприятия, где сначала говорил, что будет, в этом случае не является подтверждением того, что он не способен выполнять свою работу. Когда я слышу коллег, то некоторые его чуть ли не хоронят, но это далеко не так", - заключил депутат.
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в мире, москва, словакия, чехия, роберт фицо, милош земан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, Чехия, Роберт Фицо, Милош Земан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Премьер Словакии не отменил поездку в Москву на День Победы

Депутат Рихтер: поездка премьера Словакии Фицо в Москву на 9 мая остается в силе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москву остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер.
Ранее словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо в последние дни без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Телеканал напомнил о том, как в апреле бывший президент Чехии Милош Земан рассказал, что Фицо не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения на него в мае 2024 года. Эту информацию позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты" и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.
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"К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву - ред.), поэтому, я полагаю, что он поедет", - сказал Рихтер в эфире телеканала JOJ 24.
По словам депутата, на отмену каких-то запланированных ранее мероприятий могут повлиять и объективные причины. Он отметил, что у Фицо были ранее серьезные операции, но это не мешает ему выполнять свои обязанности в качестве главы словацкого правительства.
"То, что он отменяет некоторые мероприятия, где сначала говорил, что будет, в этом случае не является подтверждением того, что он не способен выполнять свою работу. Когда я слышу коллег, то некоторые его чуть ли не хоронят, но это далеко не так", - заключил депутат.
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