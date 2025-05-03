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Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2025
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19:06 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/evropa-2014802267.html
Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ
Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2025
Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ
Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:06:00+03:00
2025-05-03T19:06:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейский военный источник. "Существует желание по возможности избавить Европу от зависимости от США, но не полностью прекращать доступ к импорту из США", - говорится в сообщении издания. Как следует из публикации журнала, в частности, в этой связи европейские страны работают над созданием истребителей шестого поколения. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F-2, а в Италии и Великобритании - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей в мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries - для Японии, BAE Systems Plc - для Великобритании, Leonardo SpA - для Италии. В марте 2024 года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны. Газета Times со ссылкой на британскую оборонную компанию 21 апреля написала, что Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра в 155 миллиметров.
https://ria.ru/20250402/f-16-2008922251.html
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в мире, технологии, великобритания, япония, италия, eurofighter typhoon
В мире, Технологии, Великобритания, Япония, Италия, Eurofighter Typhoon
Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ

Newsweek: Европа хочет избавиться от зависимости от США в поставках оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейский военный источник.
"Существует желание по возможности избавить Европу от зависимости от США, но не полностью прекращать доступ к импорту из США", - говорится в сообщении издания.
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Как следует из публикации журнала, в частности, в этой связи европейские страны работают над созданием истребителей шестого поколения.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F-2, а в Италии и Великобритании - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей в мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries - для Японии, BAE Systems Plc - для Великобритании, Leonardo SpA - для Италии. В марте 2024 года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
Газета Times со ссылкой на британскую оборонную компанию 21 апреля написала, что Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра в 155 миллиметров.
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В миреТехнологииВеликобританияЯпонияИталияEurofighter Typhoon
 
 
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