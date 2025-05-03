Европейские страны хотят избавиться от зависимости от США, пишут СМИ
Newsweek: Европа хочет избавиться от зависимости от США в поставках оружия
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейский военный источник.
США начали поставку Болгарии истребителей F-16
2 апреля, 15:50
Как следует из публикации журнала, в частности, в этой связи европейские страны работают над созданием истребителей шестого поколения.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F-2, а в Италии и Великобритании - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей в мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries - для Японии, BAE Systems Plc - для Великобритании, Leonardo SpA - для Италии. В марте 2024 года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
Газета Times со ссылкой на британскую оборонную компанию 21 апреля написала, что Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра в 155 миллиметров.