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СМИ: Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках F-35 - РИА Новости, 03.05.2025
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18:25 03.05.2025 (обновлено: 18:35 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/evropa-2014800152.html
СМИ: Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках F-35
СМИ: Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках F-35 - РИА Новости, 03.05.2025
СМИ: Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках F-35
Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T18:25:00+03:00
2025-05-03T18:35:00+03:00
в мире
япония
италия
сша
дональд трамп
пит хегсет
борис писториус
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. "Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны президента Дональда Трампа, вызывают всё больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона... Теперь у европейских членов НАТО появился "больший стимул" вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами", - говорится в сообщении. Как заявил газете неназванный чиновник из Центральной Европы, европейские члены НАТО ожидают, что больше стран захотят участвовать в разработке истребителей следующего поколения. По мнению экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в настоящее время в Европе будет определенно больше интереса к созданию истребителя шестого поколения, чем до переизбрания Трампа. "Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно", - заявил газете Ландсбергис. По данным издания, истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Ранее кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны. Договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии. Сообщалось, что в новую структуру должны войти представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Планируется, что штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html
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в мире, япония, италия, сша, дональд трамп, пит хегсет, борис писториус, нато, министерство обороны сша, f-35, eurofighter typhoon, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Япония, Италия, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Борис Писториус, НАТО, Министерство обороны США, F-35, Eurofighter Typhoon, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках F-35

Newsweek: Европа получила стимул для разработки нового поколения истребителей

© ВикипедияИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Википедия
Истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Мужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 15:07
"Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны президента Дональда Трампа, вызывают всё больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона... Теперь у европейских членов НАТО появился "больший стимул" вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами", - говорится в сообщении.
Как заявил газете неназванный чиновник из Центральной Европы, европейские члены НАТО ожидают, что больше стран захотят участвовать в разработке истребителей следующего поколения. По мнению экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в настоящее время в Европе будет определенно больше интереса к созданию истребителя шестого поколения, чем до переизбрания Трампа.
"Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно", - заявил газете Ландсбергис.
По данным издания, истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.
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WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
23 марта, 19:58
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Ранее кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
Договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии. Сообщалось, что в новую структуру должны войти представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Планируется, что штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия
27 марта, 13:25
 
В миреЯпонияИталияСШАДональд ТрампПит ХегсетБорис ПисториусНАТОМинистерство обороны СШАF-35Eurofighter TyphoonВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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