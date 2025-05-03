https://ria.ru/20250503/eskalatsiya-2014733934.html

"Железная хватка": на Западе пришли в ужас от плана Европы на мировую войну

"Железная хватка": на Западе пришли в ужас от плана Европы на мировую войну - РИА Новости, 03.05.2025

"Железная хватка": на Западе пришли в ужас от плана Европы на мировую войну

Власть в Европе захватили сторонники эскалации международных отношений, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T04:11:00+03:00

2025-05-03T04:11:00+03:00

2025-05-03T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власть в Европе захватили сторонники эскалации международных отношений, пишет Myśl Polska."Есть два политических течения: те, кто выступает за эскалацию в международных отношениях, которая напрямую угрожает развязыванием Третьей мировой войны, и антивоенное течение, основанное на реалистическом анализе, рациональных предпосылках и природном инстинкте самосохранения. Первая железной хваткой удерживает власть почти во всей Европе, за исключением Венгрии и Словакии. Последние находятся в явном меньшинстве", — говорится в статье.В материале также указано, что сейчас важно предостеречь польский народ от очередного проявления самоубийственных тенденций в милитаризации страны."Милитаризация Евросоюза под командованием оставшегося бастиона геополитического вероломства — Великобритании — идет угрожающими темпами. Небольшие группы, протестующие против этого явления, вытесняются на задворки, и, находясь подальше от света камер, они уничтожаются с помощью формальных и неформальных репрессий", — отмечается в публикации.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250503/ukrainizatsiya-2014729686.html

https://ria.ru/20250429/vostok-2013860146.html

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в мире, европа, нато