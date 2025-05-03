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СМИ: вступление Украины в ЕС негативно скажется на словацком агросекторе
СМИ: вступление Украины в ЕС негативно скажется на словацком агросекторе - РИА Новости, 03.05.2025
СМИ: вступление Украины в ЕС негативно скажется на словацком агросекторе
Возможное вступление Украины в Европейский союз будет иметь серьезное влияние на словацкий агросектор, в некоторых областях оно будет негативным, сообщило... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:02:00+03:00
2025-05-03T17:02:00+03:00
2025-05-03T17:02:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Возможное вступление Украины в Европейский союз будет иметь серьезное влияние на словацкий агросектор, в некоторых областях оно будет негативным, сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на опрошенных экспертов. "Полагаем, что вступление Украины в ЕС может негативно повлиять на бюджет Словакии в рамках Единой сельскохозяйственной политики и объем финансовой поддержки для словацких аграриев, а также на объем средств, предназначенных для инвестиций со стороны ЕС", - сообщил агентству глава Союза птицеводов Словакии Даниэль Молнар. В Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палате (SPPK) считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз однозначно повлияет на весь европейский агросектор, поскольку эта страна является "житницей мира", но главным образом это отразится на Словакии, где сельскохозяйственная сфера находится не в идеальном состоянии. "Конечно, мы можем говорить о возможностях и вызовах для изменений, например, в области рабочей силы, вынужденной диверсификации производства, но мы осознаем главным образом негативное влияние возможного расширения, в котором мы убедились вскоре после возникновения военного конфликта на Украине", - заявили в SPPK. По данным министерства сельского хозяйства Словакии, аграрный сектор относится к самым чувствительным к расширению Европейского союза за счет Украины, поскольку эта страна является серьезным и высококонкурентным игроком в области зерновых и масличных культур, а также продуктов животного происхождения. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснял запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины защитой национальных интересов республики.
https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html
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роберт фицо, словакия, евросоюз, украина, в мире
Роберт Фицо, Словакия, Евросоюз, Украина, В мире
СМИ: вступление Украины в ЕС негативно скажется на словацком агросекторе
TASR: вступление Украины в ЕС негативно скажется на агросекторе Словакии
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости.
Возможное вступление Украины в Европейский союз будет иметь серьезное влияние на словацкий агросектор, в некоторых областях оно будет негативным, сообщило новостное агентство
TASR со ссылкой на опрошенных экспертов.
«
"Полагаем, что вступление Украины в ЕС может негативно повлиять на бюджет Словакии в рамках Единой сельскохозяйственной политики и объем финансовой поддержки для словацких аграриев, а также на объем средств, предназначенных для инвестиций со стороны ЕС", - сообщил агентству глава Союза птицеводов Словакии Даниэль Молнар.
В Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палате (SPPK) считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз однозначно повлияет на весь европейский агросектор, поскольку эта страна является "житницей мира", но главным образом это отразится на Словакии, где сельскохозяйственная сфера находится не в идеальном состоянии.
"Конечно, мы можем говорить о возможностях и вызовах для изменений, например, в области рабочей силы, вынужденной диверсификации производства, но мы осознаем главным образом негативное влияние возможного расширения, в котором мы убедились вскоре после возникновения военного конфликта на Украине", - заявили в SPPK.
По данным министерства сельского хозяйства Словакии, аграрный сектор относится к самым чувствительным к расширению Европейского союза за счет Украины, поскольку эта страна является серьезным и высококонкурентным игроком в области зерновых и масличных культур, а также продуктов животного происхождения.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснял запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины защитой национальных интересов республики.