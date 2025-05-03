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В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:17 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов - РИА Новости, 03.05.2025
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов
В столице Армении в преддверии Дня Победы привели в порядок территорию мемориального комплекса, где похоронены участники Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:17:00+03:00
2025-05-03T23:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. В столице Армении в преддверии Дня Победы привели в порядок территорию мемориального комплекса, где похоронены участники Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. "Третьего мая представители посольства Российской Федерации в Армении, Дома Москвы в Ереване, 102-й российской военной базы, представительства Россотрудничества и благотворительной общественной организации" Русский народный собор" посетили мемориальный комплекс на центральном ереванском кладбище "Тохмах" . В преддверии Дня Победы они отдали дань памяти павшим героям, привели в порядок территорию мемориала и лично убедились, что место захоронения находится в надлежащем состоянии" - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Дома Москвы в Ереване и представители других российских организаций на протяжении всего года регулярно посещают мемориал, заботясь о его сохранности. В братском захоронении на кладбище" Тохмах" похоронены 520 советских воинов. Эти солдаты и офицеры разных национальностей умерли от полученных ран в ереванских госпиталях.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
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ереван, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов

В Ереване в преддверии Дня Победы привели в порядок мемориальный комплекс

© РИА Новости / Рамиль СитдиковГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Гвоздики. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. В столице Армении в преддверии Дня Победы привели в порядок территорию мемориального комплекса, где похоронены участники Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване.
"Третьего мая представители посольства Российской Федерации в Армении, Дома Москвы в Ереване, 102-й российской военной базы, представительства Россотрудничества и благотворительной общественной организации" Русский народный собор" посетили мемориальный комплекс на центральном ереванском кладбище "Тохмах" . В преддверии Дня Победы они отдали дань памяти павшим героям, привели в порядок территорию мемориала и лично убедились, что место захоронения находится в надлежащем состоянии" - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Дома Москвы в Ереване и представители других российских организаций на протяжении всего года регулярно посещают мемориал, заботясь о его сохранности.
В братском захоронении на кладбище" Тохмах" похоронены 520 советских воинов. Эти солдаты и офицеры разных национальностей умерли от полученных ран в ереванских госпиталях.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕреванАрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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