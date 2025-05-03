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"Россети" восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025
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Новости Подмосковья
 
10:57 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/energetika-2014758174.html
"Россети" восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье
"Россети" восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025
"Россети" восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье
"Россети - Московский регион" к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в районах Подмосковья, устраняя последствия снегопада с сильным... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:57:00+03:00
2025-05-03T10:57:00+03:00
новости подмосковья
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Россети - Московский регион" к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в районах Подмосковья, устраняя последствия снегопада с сильным ветром, сообщила компания. "Энергетики "Россети - Московский регион" за прошедшие сутки ввели в работу 2 507 энергообъектов, устраняя последствия мощного циклона. В том числе - 2 318 трансформаторных подстанций, 183 линии электропередачи различного класса напряжения, 2 крупных центра питания 110 кВ, 4 подстанции 35 кВ. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе велись всю ночь, со 2 на 3 мая", - говорится в сообщении. Помимо этого, отметили в компании, запитаны все социально значимые объекты. К текущему моменту восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов. Ранее в "Россети - Московский регион" пообещали восстановить энергоснабжение в Солнечногорске, Клину, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах к концу 3 мая. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, клин, андрей воробьев, россети московский регион
Новости Подмосковья, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Клин, Андрей Воробьев, Россети Московский регион
"Россети" восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье

"Россети" ввели в работу 2507 энергообъектов в Подмосковье после циклона

© Фото : Россети Московский регион/TelegramЛиквидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Россети Московский регион/Telegram
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Россети - Московский регион" к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в районах Подмосковья, устраняя последствия снегопада с сильным ветром, сообщила компания.
"Энергетики "Россети - Московский регион" за прошедшие сутки ввели в работу 2 507 энергообъектов, устраняя последствия мощного циклона. В том числе - 2 318 трансформаторных подстанций, 183 линии электропередачи различного класса напряжения, 2 крупных центра питания 110 кВ, 4 подстанции 35 кВ. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе велись всю ночь, со 2 на 3 мая", - говорится в сообщении.
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Помимо этого, отметили в компании, запитаны все социально значимые объекты. К текущему моменту восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов.
Ранее в "Россети - Московский регион" пообещали восстановить энергоснабжение в Солнечногорске, Клину, Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах к концу 3 мая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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Новости ПодмосковьяПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскКлинАндрей ВоробьевРоссети Московский регион
 
 
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