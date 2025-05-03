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"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025
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Новости Подмосковья
 
09:48 03.05.2025 (обновлено: 11:03 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/energetika-2014750769.html
"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье
"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025
"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье
Специалисты "Россети - Московский регион" рассчитывают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к концу дня после обрушившейся на область непогоды, говорится... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:48:00+03:00
2025-05-03T11:03:00+03:00
новости подмосковья
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
клин
андрей воробьев
россети московский регион
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты "Россети - Московский регион" рассчитывают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к концу дня после обрушившейся на область непогоды, говорится в сообщении компании."Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. &lt;...&gt; Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", — указывается в публикации. В компании перечислили округа, куда стянуты основные силы."Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском" — сказано в сообщении.В "Россети - Московский регион" отметили, что удар стихии стал причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения.Проблему усугубило то, что уже распустилась листва, а из-за снегопада и последовавших за этим заморозков много деревьев упало и повредило линии электропередач."Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях", — добавили в компании.Особую сложность составляет то, что работать приходится и в труднодоступных местах — на болотах и в лесах. Кроме того деревья под тяжестью снега продолжают повреждать провода, в том числе и уже отремонтированных линий."В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными", — отметили в "Россети - Московский регион".Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что без света остались более 90 населенных пунктов.Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014748529.html
https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, клин, андрей воробьев, россети московский регион
Новости Подмосковья, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Клин, Андрей Воробьев, Россети Московский регион
"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

"Россети" пообещали восстановить электроснабжение в Подмосковье до конца дня

© Фото : Правительство Московской области Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Правительство Московской области
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты "Россети - Московский регион" рассчитывают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к концу дня после обрушившейся на область непогоды, говорится в сообщении компании.
"Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. <...> Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", — указывается в публикации.
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В компании перечислили округа, куда стянуты основные силы.
"Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском" — сказано в сообщении.
В "Россети - Московский регион" отметили, что удар стихии стал причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения.
Проблему усугубило то, что уже распустилась листва, а из-за снегопада и последовавших за этим заморозков много деревьев упало и повредило линии электропередач.
"Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях", — добавили в компании.
Особую сложность составляет то, что работать приходится и в труднодоступных местах — на болотах и в лесах. Кроме того деревья под тяжестью снега продолжают повреждать провода, в том числе и уже отремонтированных линий.
"В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными", — отметили в "Россети - Московский регион".
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что без света остались более 90 населенных пунктов.
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Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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