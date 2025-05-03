https://ria.ru/20250503/energetika-2014750769.html

"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025

"Россети" назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Специалисты "Россети - Московский регион" рассчитывают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к концу дня после обрушившейся на область непогоды, говорится... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:48:00+03:00

2025-05-03T09:48:00+03:00

2025-05-03T11:03:00+03:00

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты "Россети - Московский регион" рассчитывают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к концу дня после обрушившейся на область непогоды, говорится в сообщении компании."Мы знаем о ситуации в округах северо-запада и севера Подмосковья, принявших на себя основной удар стихии. <...> Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая", — указывается в публикации. В компании перечислили округа, куда стянуты основные силы."Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском" — сказано в сообщении.В "Россети - Московский регион" отметили, что удар стихии стал причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения.Проблему усугубило то, что уже распустилась листва, а из-за снегопада и последовавших за этим заморозков много деревьев упало и повредило линии электропередач."Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях", — добавили в компании.Особую сложность составляет то, что работать приходится и в труднодоступных местах — на болотах и в лесах. Кроме того деревья под тяжестью снега продолжают повреждать провода, в том числе и уже отремонтированных линий."В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными", — отметили в "Россети - Московский регион".Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что без света остались более 90 населенных пунктов.Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014748529.html

https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html

https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, клин, андрей воробьев, россети московский регион