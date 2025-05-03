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Сирию и Турцию соединит новая ЛЭП - РИА Новости, 03.05.2025
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01:03 03.05.2025 (обновлено: 01:37 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/energetika-2014725823.html
Сирию и Турцию соединит новая ЛЭП
Сирию и Турцию соединит новая ЛЭП - РИА Новости, 03.05.2025
Сирию и Турцию соединит новая ЛЭП
Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:03:00+03:00
2025-05-03T01:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 мая - РИА Новости. Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР Мухаммад аль-Башир. Аль-Башир принял в пятницу участие в Стамбульском саммите по природным ресурсам. "Сейчас мы работаем над увеличением объемов поставляемого электричества за счет новой линии мощностью в 400 МВт из Турцию в Сирию, а также за счет газопровода из Килиса в Турции в Алеппо", - заявил министр газете Takvim. Турция работает над строительством газопровода в сирийский город-миллионник Алеппо, заявил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, одному только Алеппо необходимо порядка 2 тысяч МВт электроэнергии, но необходимо восстановить инфраструктуру, в том числе ЛЭП, на это уйдет как минимум шесть месяцев. Министр не исключил, что однажды газопровод заработает в обратном направлении и уже сирийский газ будет поступать в Турцию. Также в начале года появлялись сообщения о планах направить в Сирию плавучие электростанции турецких компаний. Турецкие специалисты в начале января завершили оценку сирийской энергетической инфраструктуры, она находится в упадке, для решения проблем потребуются немалые инвестиции, сообщал ранее Байрактар. По его словам, Анкара снабжает электричеством сирийские города Идлиб и Африн, но может обеспечивать энергией ряд городов южнее, также не исключены поставки топлива для дизельных генераторов. Из-за разрушенной в ходе конфликта в Сирии инфраструктуры и введенных Западом санкций электроэнергия в республике в дефиците, повсюду используются дизельные генераторы из-за постоянных отключений электричества.
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
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в мире, турция, сирия, алеппо
В мире, Турция, Сирия, Алеппо
Сирию и Турцию соединит новая ЛЭП

Глава Минэнерго Сирии Аль-Башир: новая ЛЭП соединит страну с Турцией

© AP Photo / Bassem TellawiВид на город Алеппо, Сирия
Вид на город Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Bassem Tellawi
Вид на город Алеппо, Сирия. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 мая - РИА Новости. Новая ЛЭП мощностью в 400 МВт соединит Сирию с Турцией и позволит улучшить ситуацию с электроснабжением на севере арабской страны, заявил министр энергетики САР Мухаммад аль-Башир.
Аль-Башир принял в пятницу участие в Стамбульском саммите по природным ресурсам.
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"Сейчас мы работаем над увеличением объемов поставляемого электричества за счет новой линии мощностью в 400 МВт из Турцию в Сирию, а также за счет газопровода из Килиса в Турции в Алеппо", - заявил министр газете Takvim.
Турция работает над строительством газопровода в сирийский город-миллионник Алеппо, заявил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, одному только Алеппо необходимо порядка 2 тысяч МВт электроэнергии, но необходимо восстановить инфраструктуру, в том числе ЛЭП, на это уйдет как минимум шесть месяцев. Министр не исключил, что однажды газопровод заработает в обратном направлении и уже сирийский газ будет поступать в Турцию.
Также в начале года появлялись сообщения о планах направить в Сирию плавучие электростанции турецких компаний.
Турецкие специалисты в начале января завершили оценку сирийской энергетической инфраструктуры, она находится в упадке, для решения проблем потребуются немалые инвестиции, сообщал ранее Байрактар. По его словам, Анкара снабжает электричеством сирийские города Идлиб и Африн, но может обеспечивать энергией ряд городов южнее, также не исключены поставки топлива для дизельных генераторов.
Из-за разрушенной в ходе конфликта в Сирии инфраструктуры и введенных Западом санкций электроэнергия в республике в дефиците, повсюду используются дизельные генераторы из-за постоянных отключений электричества.
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