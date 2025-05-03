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В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы - РИА Новости, 03.05.2025
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы
Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:15:00+03:00
2025-05-03T11:15:00+03:00
2025-05-03T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор."К концу следующего дня (3 мая - ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://ria.ru/20250503/energetika-2014758174.html
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россети, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети московский регион, общество
Россети, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети Московский регион, Общество
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы
Россети: в Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы