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В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы - РИА Новости, 03.05.2025
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11:15 03.05.2025 (обновлено: 11:28 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/elektrosnabzhenie--2014760768.html
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы - РИА Новости, 03.05.2025
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы
Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:15:00+03:00
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россети
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россети московский регион
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор."К концу следующего дня (3 мая - ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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россети, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети московский регион, общество
Россети, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети Московский регион, Общество
В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы

Россети: в Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
«
"К концу следующего дня (3 мая - ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
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