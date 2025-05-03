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Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 03.05.2025 (обновлено: 08:51 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ekipazhi-2014735755.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Истребители Су-25 ударили по живой силе ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:22:00+03:00
2025-05-03T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Истребители Су-25 ударили по живой силе ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", — рассказали в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, удалось уничтожить все указанные цели.Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 1220 военнослужащих, 64 автомобиля, 16 боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014735605.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Экипажи Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Истребители Су-25 ударили по живой силе ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", — рассказали в ведомстве.
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Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО
Вчера, 05:18
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, удалось уничтожить все указанные цели.
Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 1220 военнослужащих, 64 автомобиля, 16 боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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