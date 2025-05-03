https://ria.ru/20250503/ekipazhi-2014735755.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 03.05.2025
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Истребители Су-25 ударили по живой силе ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:22:00+03:00
2025-05-03T05:22:00+03:00
2025-05-03T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
безопасность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Истребители Су-25 ударили по живой силе ВСУ в лесистой местности, сообщило Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", — рассказали в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, удалось уничтожить все указанные цели.Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю в зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 1220 военнослужащих, 64 автомобиля, 16 боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014735605.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Экипажи Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе ВСУ