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В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями

В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.05.2025

В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями

Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T23:42:00+03:00

2025-05-03T23:42:00+03:00

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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "По предварительной информации, 03.05.2025, в 20.00 на проспекте Ленина произошло столкновение четырех единиц: "Камаро", "Тойота Камри", "Лада Гранта" и "Мерседес". В результате ДТП погибла пассажирка "Тойоты", водитель госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

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происшествия, тула, россия, дтп, гаи