https://ria.ru/20250503/dtp-2014821851.html
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.05.2025
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями
Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:42:00+03:00
2025-05-03T23:42:00+03:00
2025-05-03T23:43:00+03:00
происшествия
тула
россия
дтп
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "По предварительной информации, 03.05.2025, в 20.00 на проспекте Ленина произошло столкновение четырех единиц: "Камаро", "Тойота Камри", "Лада Гранта" и "Мерседес". В результате ДТП погибла пассажирка "Тойоты", водитель госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
тула
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, россия, дтп, гаи
Происшествия, Тула, Россия, ДТП, ГАИ
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями
В ДТП с участием четырех автомобилей в Туле погибла женщина