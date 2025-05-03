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В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.05.2025
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23:42 03.05.2025 (обновлено: 23:43 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/dtp-2014821851.html
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.05.2025
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями
Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:42:00+03:00
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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "По предварительной информации, 03.05.2025, в 20.00 на проспекте Ленина произошло столкновение четырех единиц: "Камаро", "Тойота Камри", "Лада Гранта" и "Мерседес". В результате ДТП погибла пассажирка "Тойоты", водитель госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
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происшествия, тула, россия, дтп, гаи
Происшествия, Тула, Россия, ДТП, ГАИ
В Туле произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями

В ДТП с участием четырех автомобилей в Туле погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате столкновения Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"По предварительной информации, 03.05.2025, в 20.00 на проспекте Ленина произошло столкновение четырех единиц: "Камаро", "Тойота Камри", "Лада Гранта" и "Мерседес". В результате ДТП погибла пассажирка "Тойоты", водитель госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
 
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