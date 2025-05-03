https://ria.ru/20250503/dtp-2014785161.html

В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей

В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025

В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:27:00+03:00

2025-05-03T15:27:00+03:00

2025-05-03T15:32:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 2,3 километра", - говорится в вообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дептранс порекомендовал выбирать пути объезда.Позже ведомство сообщило о том, что движение в тоннеле восстановлено.

https://ria.ru/20250503/dtp-2014775807.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы