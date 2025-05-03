Рейтинг@Mail.ru
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 03.05.2025 (обновлено: 15:32 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/dtp-2014785161.html
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:27:00+03:00
2025-05-03T15:32:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37076/68/370766895_37:0:2976:1653_1920x0_80_0_0_7415433e941c5564149e1fe2d17be8d9.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 2,3 километра", - говорится в вообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дептранс порекомендовал выбирать пути объезда.Позже ведомство сообщило о том, что движение в тоннеле восстановлено.
https://ria.ru/20250503/dtp-2014775807.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37076/68/370766895_404:0:2608:1653_1920x0_80_0_0_2206e5c8c3eab36ce4b91539654c1752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Илья ПиталевТретье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Третье транспортное кольцо . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 2,3 километра", - говорится в вообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Дептранс порекомендовал выбирать пути объезда.
Позже ведомство сообщило о том, что движение в тоннеле восстановлено.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала