https://ria.ru/20250503/dtp-2014785161.html
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:27:00+03:00
2025-05-03T15:27:00+03:00
2025-05-03T15:32:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, движение транспорта затруднено на участке в 2,3 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 2,3 километра", - говорится в вообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дептранс порекомендовал выбирать пути объезда.Позже ведомство сообщило о том, что движение в тоннеле восстановлено.
https://ria.ru/20250503/dtp-2014775807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей