https://ria.ru/20250503/dtp-2014778304.html
В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД
В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 03.05.2025
В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД
Движение восстановлено после ДТП на 37-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:22:00+03:00
2025-05-03T14:22:00+03:00
2025-05-03T14:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение восстановлено после ДТП на 37-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, информации о пострадавших не поступало. Движение было затруднено на 4 километра. "Движение на 37-м километре внутренней стороны МКАД (перед съездом № 38) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД
Движение на 37-м километре внутренней стороны МКАД восстановили после ДТП