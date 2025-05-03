https://ria.ru/20250503/dtp-2014778304.html

В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД

В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 03.05.2025

В Москве восстановили движение после ДТП на внутренней стороне МКАД

Движение восстановлено после ДТП на 37-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:22:00+03:00

2025-05-03T14:22:00+03:00

2025-05-03T14:22:00+03:00

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение восстановлено после ДТП на 37-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, информации о пострадавших не поступало. Движение было затруднено на 4 километра. "Движение на 37-м километре внутренней стороны МКАД (перед съездом № 38) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад