https://ria.ru/20250503/dtp-2014775807.html

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:54:00+03:00

2025-05-03T13:54:00+03:00

2025-05-03T13:54:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. "️На 37-м километре внутренней стороны МКАД (перед съездом № 38) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, а также движение на месте ДТП затруднено на 4 километра.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва