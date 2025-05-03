https://ria.ru/20250503/dtp-2014775807.html
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.05.2025
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:54:00+03:00
2025-05-03T13:54:00+03:00
2025-05-03T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на 37-м километре внутренней стороны МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. "️На 37-м километре внутренней стороны МКАД (перед съездом № 38) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, а также движение на месте ДТП затруднено на 4 километра.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
На 37-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись несколько автомобилей