https://ria.ru/20250503/droppery-2014746864.html

Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов

Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов - РИА Новости, 03.05.2025

Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:00:00+03:00

2025-05-03T09:00:00+03:00

2025-05-03T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Законопроект на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ 2 мая 2025 года. Предлагается дополнить статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За такие преступления будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. "Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - цитируются слова Володина на сайте ГД. Отмечается, что Володин направил в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. "Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — сказал Володин. Ранее председатель ГД поручал комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по государственному строительству и законодательству разработать поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов.

https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, технологии, вячеслав володин