Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов
Володин: ГД рассмотрит проект о наказании для дропперов в приоритетном порядке
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ 2 мая 2025 года. Предлагается дополнить статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За такие преступления будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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Отмечается, что Володин направил в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов.
"Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — сказал Володин.
Ранее председатель ГД поручал комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по государственному строительству и законодательству разработать поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов.
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