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Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов - РИА Новости, 03.05.2025
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09:00 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/droppery-2014746864.html
Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов
Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов - РИА Новости, 03.05.2025
Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов
Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:00:00+03:00
2025-05-03T09:00:00+03:00
общество
россия
госдума рф
технологии
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Законопроект на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ 2 мая 2025 года. Предлагается дополнить статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За такие преступления будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. "Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - цитируются слова Володина на сайте ГД. Отмечается, что Володин направил в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. "Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — сказал Володин. Ранее председатель ГД поручал комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по государственному строительству и законодательству разработать поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов.
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
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общество, россия, госдума рф, технологии, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Технологии, Вячеслав Володин
Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов

Володин: ГД рассмотрит проект о наказании для дропперов в приоритетном порядке

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ 2 мая 2025 года. Предлагается дополнить статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За такие преступления будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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"Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - цитируются слова Володина на сайте ГД.
Отмечается, что Володин направил в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов.
"Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", — сказал Володин.
Ранее председатель ГД поручал комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по государственному строительству и законодательству разработать поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов.
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ОбществоРоссияГосдума РФТехнологииВячеслав Володин
 
 
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