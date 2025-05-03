https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк

Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк - РИА Новости, 03.05.2025

Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк

Международный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы, посетил Донецк, взяв частицу Вечного огня для отправки в Брест, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:17:00+03:00

2025-05-03T22:17:00+03:00

2025-05-03T22:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

донецк

андрей бобровский

россия

европа

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/95/1480199575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb798d69f07f527c1f6964c701962b8.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Международный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы, посетил Донецк, взяв частицу Вечного огня для отправки в Брест, передает корреспондент РИА Новости. Мотопробег стартовал 26 апреля на Поклонной горе в Москве и продолжит свой путь по территории России и Европы до 9 мая. Как рассказал президент отделения "Дороги Победы - Ночные волки" Андрей Бобровский, Донецк стал финальной точкой очередного отрезка пробега – мотоколонна финишировала на мемориале "Твоим освободителям, Донбасс". По его словам, другими точками мотопробега в ДНР являются Мариуполь и еще один мемориал Саур-Могила, там будет взята частица Вечного огня, которую привезут в музей Победы в Бресте. Как отметил байкер, в общероссийском мотопробеге принимает участие несколько тысяч байкеров по всей России, а также европейские байкеры мотоклуба "Ночные волки", которые планируют довезти знамя Победы до Берлина, чтобы продемонстрировать "силу русского духа", который не смогут сломать запреты и ограничения. "Отделения наши - это Словакия, Чехия, Польша, Германия, Балканы, Швейцария, Австрия - работают там (в Европе - ред.). Я надеюсь, что им удастся добраться до Берлина и поднять наше знамя Победы", - подытожил Бобровский.

https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html

https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html

донецк

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, андрей бобровский, россия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, ночные волки (байкерский клуб)