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Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:17 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html
Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк
Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк - РИА Новости, 03.05.2025
Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк
Международный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы, посетил Донецк, взяв частицу Вечного огня для отправки в Брест, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:17:00+03:00
2025-05-03T22:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
донецк
андрей бобровский
россия
европа
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Международный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы, посетил Донецк, взяв частицу Вечного огня для отправки в Брест, передает корреспондент РИА Новости. Мотопробег стартовал 26 апреля на Поклонной горе в Москве и продолжит свой путь по территории России и Европы до 9 мая. Как рассказал президент отделения "Дороги Победы - Ночные волки" Андрей Бобровский, Донецк стал финальной точкой очередного отрезка пробега – мотоколонна финишировала на мемориале "Твоим освободителям, Донбасс". По его словам, другими точками мотопробега в ДНР являются Мариуполь и еще один мемориал Саур-Могила, там будет взята частица Вечного огня, которую привезут в музей Победы в Бресте. Как отметил байкер, в общероссийском мотопробеге принимает участие несколько тысяч байкеров по всей России, а также европейские байкеры мотоклуба "Ночные волки", которые планируют довезти знамя Победы до Берлина, чтобы продемонстрировать "силу русского духа", который не смогут сломать запреты и ограничения. "Отделения наши - это Словакия, Чехия, Польша, Германия, Балканы, Швейцария, Австрия - работают там (в Европе - ред.). Я надеюсь, что им удастся добраться до Берлина и поднять наше знамя Победы", - подытожил Бобровский.
https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html
https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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в мире, донецк, андрей бобровский, россия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, ночные волки (байкерский клуб)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Донецк, Андрей Бобровский, Россия, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Ночные волки (байкерский клуб)
Международный мотопробег к 80-летию Победы посетил Донецк

Международный мотопробег к юбилею Победы посетил Донецк, взяв частицу Вечно огня

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМемориал "Твоим освободителям, Донбасс" в парке имени Ленинского комсомола в Донецке
Мемориал Твоим освободителям, Донбасс в парке имени Ленинского комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мемориал "Твоим освободителям, Донбасс" в парке имени Ленинского комсомола в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Международный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы, посетил Донецк, взяв частицу Вечного огня для отправки в Брест, передает корреспондент РИА Новости.
Мотопробег стартовал 26 апреля на Поклонной горе в Москве и продолжит свой путь по территории России и Европы до 9 мая.
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Как рассказал президент отделения "Дороги Победы - Ночные волки" Андрей Бобровский, Донецк стал финальной точкой очередного отрезка пробега – мотоколонна финишировала на мемориале "Твоим освободителям, Донбасс".
По его словам, другими точками мотопробега в ДНР являются Мариуполь и еще один мемориал Саур-Могила, там будет взята частица Вечного огня, которую привезут в музей Победы в Бресте.
Как отметил байкер, в общероссийском мотопробеге принимает участие несколько тысяч байкеров по всей России, а также европейские байкеры мотоклуба "Ночные волки", которые планируют довезти знамя Победы до Берлина, чтобы продемонстрировать "силу русского духа", который не смогут сломать запреты и ограничения.
"Отделения наши - это Словакия, Чехия, Польша, Германия, Балканы, Швейцария, Австрия - работают там (в Европе - ред.). Я надеюсь, что им удастся добраться до Берлина и поднять наше знамя Победы", - подытожил Бобровский.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреДонецкАндрей БобровскийРоссияЕвропа80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыНочные волки (байкерский клуб)
 
 
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