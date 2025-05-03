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В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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14:19 03.05.2025 (обновлено: 14:21 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/dmitruk-2014777761.html
В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы
В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы - РИА Новости, 03.05.2025
В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:19:00+03:00
2025-05-03T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
верховная рада украины
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в Telegram-канале. "Отказ &lt;...&gt; от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — говорится в публикации. В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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в мире, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал отказ Зеленского от перемирия

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Отказ <...> от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — говорится в публикации.
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В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.

В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияВерховная Рада УкраиныВладимир Путин
 
 
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