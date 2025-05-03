В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы
Депутат Рады Дмитрук раскритиковал отказ Зеленского от перемирия
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Отказ <...> от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — говорится в публикации.
"Отказ <...> от перемирия, а также его бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве — это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью", — говорится в публикации.
В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.