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Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
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01:33 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/diplomatiya-2014728121.html
Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС по Украине
Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС по Украине
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем Telegram-канале, что заявления о том, что США и ЕС могут не... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:33:00+03:00
2025-05-03T01:33:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
михаил ульянов (дипломат)
евросоюз
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем Telegram-канале, что заявления о том, что США и ЕС могут не быть посредниками в украинском урегулировании не смогут вывести РФ из равновесия. "США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия", - написал Ульянов. Представитель госдепа США Тэмми Брюс в пятницу завила, что Штаты выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло". Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни в пятницу сообщил, что Евросоюз не имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше оказывать военную поддержку Киеву.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013782861.html
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в мире, россия, сша, украина, михаил ульянов (дипломат), евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз
Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС по Украине

Постпред Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут Россию из равновесия

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем Telegram-канале, что заявления о том, что США и ЕС могут не быть посредниками в украинском урегулировании не смогут вывести РФ из равновесия.
"США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия", - написал Ульянов.
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Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни в пятницу сообщил, что Евросоюз не имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше оказывать военную поддержку Киеву.
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