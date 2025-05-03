Ивановские десантники отметят 81-ю годовщину образования дивизии
Ивановские десантники отмечают 81-ю годовщину образования Свирской дивизии
Военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ивановские десантники отмечают 81-ю годовщину образования 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, сообщает Минобороны России.
"Третьего мая 2025 года 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, расположенная в городе Иваново, отмечает 81-ю годовщину со дня образования. На территории соединения прошли торжественные мероприятия. Отличившимся военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, а также почетные грамоты", - сказали в министерстве.
Гвардейцы-десантники, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции, были награждены орденами Мужества, медалями Жукова и Суворова.
Третьего мая 1944 года дивизии было вручено боевое знамя. Этот день считается ежегодным праздником соединения. В июне 1944 года соединение в полном составе было направлено на Карельский фронт, где в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса участвовало в Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
Второго июля 1944 года приказом ставки верховного главного командования за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Свирь и захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвардейской "Свирской". В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 3 июня 1946 года дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознаменную дивизию.
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