https://ria.ru/20250503/desantniki-2014725659.html

Ивановские десантники отметят 81-ю годовщину образования дивизии

Ивановские десантники отметят 81-ю годовщину образования дивизии - РИА Новости, 03.05.2025

Ивановские десантники отметят 81-ю годовщину образования дивизии

Ивановские десантники отмечают 81-ю годовщину образования 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:02:00+03:00

2025-05-03T01:02:00+03:00

2025-05-03T01:02:00+03:00

безопасность

иваново

ссср

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ивановские десантники отмечают 81-ю годовщину образования 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, сообщает Минобороны России. "Третьего мая 2025 года 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, расположенная в городе Иваново, отмечает 81-ю годовщину со дня образования. На территории соединения прошли торжественные мероприятия. Отличившимся военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, а также почетные грамоты", - сказали в министерстве. Гвардейцы-десантники, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции, были награждены орденами Мужества, медалями Жукова и Суворова. Третьего мая 1944 года дивизии было вручено боевое знамя. Этот день считается ежегодным праздником соединения. В июне 1944 года соединение в полном составе было направлено на Карельский фронт, где в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса участвовало в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Второго июля 1944 года приказом ставки верховного главного командования за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Свирь и захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвардейской "Свирской". В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 3 июня 1946 года дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознаменную дивизию.

https://ria.ru/20250302/moskva-2002517328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, иваново, ссср, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии