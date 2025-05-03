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Москвичей предупредили о грозе в воскресенье - РИА Новости, 03.05.2025
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22:57 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/deptrans-2014819940.html
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье - РИА Новости, 03.05.2025
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье
Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в воскресение в связи с ухудшением погоды. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:57:00+03:00
2025-05-03T22:57:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в воскресение в связи с ухудшением погоды. "ЦОДД: завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер. Будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в воскресенье до конца дня. Дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в воскресение в связи с ухудшением погоды.
"ЦОДД: завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер. Будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в воскресенье до конца дня.
Дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Люди под зонтами - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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