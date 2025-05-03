https://ria.ru/20250503/deptrans-2014819940.html

Москвичей предупредили о грозе в воскресенье

Москвичей предупредили о грозе в воскресенье - РИА Новости, 03.05.2025

Москвичей предупредили о грозе в воскресенье

Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в воскресение в связи с ухудшением погоды. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:57:00+03:00

2025-05-03T22:57:00+03:00

2025-05-03T22:57:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в воскресение в связи с ухудшением погоды. "ЦОДД: завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер. Будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в воскресенье до конца дня. Дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20250503/osadki-2014754124.html

москва

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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы