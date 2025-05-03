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В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 03.05.2025 (обновлено: 11:14 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/chs-2014752948.html
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:06:00+03:00
2025-05-03T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
вениамин кондратьев
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района", — уточнил глава администрации.По его словам, число пострадавших выросло до пяти, включая двоих детей, им оказывают помощь.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в двух многоэтажных домах повреждены восемь квартир.Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 47 украинских дронов. Средства ПВО уничтожили восемь ракет Storm Shadow и три "Нептун-МД" над Черным морем. В его акватории также ликвидировали 14 безэкипажных катеров.
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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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новороссийск, вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Вениамин Кондратьев, Происшествия, Краснодарский край
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района", — уточнил глава администрации.
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Новороссийске
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске
По его словам, число пострадавших выросло до пяти, включая двоих детей, им оказывают помощь.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в двух многоэтажных домах повреждены восемь квартир.
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Новороссийске
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске
Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.
Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.
По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 47 украинских дронов. Средства ПВО уничтожили восемь ракет Storm Shadow и три "Нептун-МД" над Черным морем. В его акватории также ликвидировали 14 безэкипажных катеров.
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Новороссийске
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныВениамин КондратьевПроисшествияКраснодарский край
 
 
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