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В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

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специальная военная операция на украине

новороссийск

вооруженные силы украины

вениамин кондратьев

происшествия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района", — уточнил глава администрации.По его словам, число пострадавших выросло до пяти, включая двоих детей, им оказывают помощь.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в двух многоэтажных домах повреждены восемь квартир.Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 47 украинских дронов. Средства ПВО уничтожили восемь ракет Storm Shadow и три "Нептун-МД" над Черным морем. В его акватории также ликвидировали 14 безэкипажных катеров.

новороссийск

краснодарский край

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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-03T10:06 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, происшествия, краснодарский край