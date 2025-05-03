В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область
Лебедев: в Чернигове поразили силы ВСУ, желавшие вторгнуться в Брянскую область
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Чернигов <...>. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область", — заявил собеседник агентства.
В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:
- завод по ремонту военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье;
- учебный центр авиабазы в пригороде Полтавы, где также обучались операторы БПЛА;
- аэродром в Вознесенске Николаевской области, где собирают беспилотники и тренируют дроноводов;
- резервы ВСУ в районе Днепропетровска, переброшенные ко второй линии обороны.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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