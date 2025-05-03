https://ria.ru/20250503/chernigov-2014761870.html

В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область

В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 03.05.2025

В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область

Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:28:00+03:00

2025-05-03T11:28:00+03:00

2025-05-03T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

чернигов

брянская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

киев

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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Чернигов <...>. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область", — заявил собеседник агентства.Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014618362.html

https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чернигов

брянская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чернигов, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, киев, вооруженные силы рф