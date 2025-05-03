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В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 03.05.2025 (обновлено: 12:10 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/chernigov-2014761870.html
В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область
В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 03.05.2025
В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область
Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:28:00+03:00
2025-05-03T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
брянская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
киев
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Чернигов &lt;...&gt;. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область", — заявил собеседник агентства.Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014618362.html
https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html
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чернигов
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чернигов, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Брянская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Киев, Вооруженные силы РФ
В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область

Лебедев: в Чернигове поразили силы ВСУ, желавшие вторгнуться в Брянскую область

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Чернигов <...>. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область", — заявил собеседник агентства.
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1 мая, 21:27

В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

Кроме того, по данным Лебедева, ВС России поразили:
  • завод по ремонту военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье;
  • учебный центр авиабазы в пригороде Полтавы, где также обучались операторы БПЛА;
  • аэродром в Вознесенске Николаевской области, где собирают беспилотники и тренируют дроноводов;
  • резервы ВСУ в районе Днепропетровска, переброшенные ко второй линии обороны.
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В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
1 мая, 20:58
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговБрянская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий ПесковКиевВооруженные силы РФ
 
 
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