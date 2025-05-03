В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского
Депутат Чепа: Украина делает все, чтобы сорвать 80-летие Победы в Москве
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлениями о параде Победы в Москве хочет сорвать усилия по урегулированию конфликта, заявил Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".
"Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации.
"Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации.
При этом Чепа подчеркнул, что мировым лидерам не следует бояться посещать Москву 9 мая.
В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.