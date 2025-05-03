https://ria.ru/20250503/chepa-2014791296.html

В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского

В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского

Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлениями о параде Победы в Москве хочет сорвать усилия по урегулированию конфликта, заявил Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации. При этом Чепа подчеркнул, что мировым лидерам не следует бояться посещать Москву 9 мая. В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250503/dmitruk-2014777761.html

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