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В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025
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16:45 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/chepa-2014791296.html
В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского
В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского
Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлениями о параде Победы в Москве хочет сорвать усилия по урегулированию конфликта, заявил Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации. При этом Чепа подчеркнул, что мировым лидерам не следует бояться посещать Москву 9 мая. В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250503/dmitruk-2014777761.html
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в мире, владимир зеленский, москва, россия
В мире, Владимир Зеленский, Москва, Россия
В Госдуме резко отреагировали на заявление Зеленского

Депутат Чепа: Украина делает все, чтобы сорвать 80-летие Победы в Москве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявлениями о параде Победы в Москве хочет сорвать усилия по урегулированию конфликта, заявил Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".

"Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Вчера, 14:19
При этом Чепа подчеркнул, что мировым лидерам не следует бояться посещать Москву 9 мая.

В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.

В субботу Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
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