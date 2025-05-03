https://ria.ru/20250503/bryanskaya-2014770504.html

В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Три женщины и водитель автолавки ранены в результате атаки дронов ВСУ в селе Новая Погощь Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:46:00+03:00

2025-05-03T12:46:00+03:00

2025-05-03T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три женщины и водитель автолавки ранены в результате атаки дронов ВСУ в селе Новая Погощь Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Целенаправленный удар украинские нацисты нанесли по мирным жителям во время работы автолавки. К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

суземский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия