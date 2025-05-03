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В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Три женщины и водитель автолавки ранены в результате атаки дронов ВСУ в селе Новая Погощь Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:46:00+03:00
2025-05-03T12:46:00+03:00
2025-05-03T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три женщины и водитель автолавки ранены в результате атаки дронов ВСУ в селе Новая Погощь Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Целенаправленный удар украинские нацисты нанесли по мирным жителям во время работы автолавки. К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Губернатор Богомаз: три женщины и водитель автолавки ранены при атаке дронов ВСУ