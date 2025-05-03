В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Гладков: жительница села Стригуны пострадала при ударе дронов ВСУ по 2 машинам
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района атакованы дронами. Ранена женщина. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения она была направлена в городскую больницу №2 Белгорода. Медиками проводятся необходимые обследования", — написал он.
По словам главы региона, у одной машины выбило стекла и пробило колесо, у второй — посечен кузов.
Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:
- три автомобиля получили повреждения из-за прилетов снарядов в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа;
- село Муром подверглось атаке двух БПЛА;
- в населенном пункте Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения;
- поселок Уразово в Валуйском округе атаковали три беспилотника;
- в селе Двулучное от детонации дрона выбило окна в частном доме;
- село Мокрая Орловка в Грайворонском округе подверглось обстрелу.
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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