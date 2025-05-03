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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 03.05.2025 (обновлено: 21:09 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/bpla-2014811460.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 03.05.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:35:00+03:00
2025-05-03T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района атакованы дронами. Ранена женщина. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения она была направлена в городскую больницу №2 Белгорода. Медиками проводятся необходимые обследования", — написал он.По словам главы региона, у одной машины выбило стекла и пробило колесо, у второй — посечен кузов.Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты: ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Гладков: жительница села Стригуны пострадала при ударе дронов ВСУ по 2 машинам

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района атакованы дронами. Ранена женщина. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения она была направлена в городскую больницу №2 Белгорода. Медиками проводятся необходимые обследования", — написал он.
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По словам главы региона, у одной машины выбило стекла и пробило колесо, у второй — посечен кузов.
Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты:
  • три автомобиля получили повреждения из-за прилетов снарядов в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа;
  • село Муром подверглось атаке двух БПЛА;
  • в населенном пункте Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения;
  • поселок Уразово в Валуйском округе атаковали три беспилотника;
  • в селе Двулучное от детонации дрона выбило окна в частном доме;
  • село Мокрая Орловка в Грайворонском округе подверглось обстрелу.
ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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