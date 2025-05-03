https://ria.ru/20250503/bpla-2014811460.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 03.05.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:35:00+03:00

2025-05-03T20:35:00+03:00

2025-05-03T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Жительница Борисовского района Белгородской области пострадала при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района атакованы дронами. Ранена женщина. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения она была направлена в городскую больницу №2 Белгорода. Медиками проводятся необходимые обследования", — написал он.По словам главы региона, у одной машины выбило стекла и пробило колесо, у второй — посечен кузов.Как уточнил Гладков, противник также совершил налеты на другие населенные пункты: ВСУ практически ежедневно атакуют центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.

https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины