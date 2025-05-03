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Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса - РИА Новости, 03.05.2025
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05:11 03.05.2025 (обновлено: 06:32 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/boliviya-2014735257.html
Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса
Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса - РИА Новости, 03.05.2025
Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса
Ордер на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса продолжает действовать, несмотря на попытки его оспорить, заявил министр внутренних дел страны Карлос Эдуардо РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:11:00+03:00
2025-05-03T06:32:00+03:00
в мире
ла-пас (департамент)
санта-крус (боливия)
боливия
эво моралес
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Ордер на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса продолжает действовать, несмотря на попытки его оспорить, заявил министр внутренних дел страны Карлос Эдуардо дель Кастильо дель Карпио. "Суд по гарантиям департамента Ла-Пас оставил без изменений действие ордера на арест, решение об аннулировании которого приняла судья Лилиан Морено, и предоставил ей 72 часа для официального ответа. Это означает, что ордер на арест Моралеса остаётся полностью действительным", - заявил министр Кастильо на видео, показанном в эфире телеканала DTV. По словам чиновника, исполнение ордера - это "не правосудие для правительства, а акт справедливости для детей Боливии". В то же время адвокат Моралеса Хорхе Перес поставил под сомнение законность действий властей и заявил, что решение суда в Санта-Крусе, отменяющее ордер, остаётся в силе. По его мнению, последующий указ суда Ла-Паса является незаконным и не может отменить ранее вынесенное постановление. "Конституционные постановления имеют обязательную и немедленную силу. Ни один указ, ни одна служебная записка не может стоять выше решения Конституционного суда", — заявил Перес. Суд боливийского города Санта-Крус 30 апреля аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, выданный в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства. Судья Лилиан Морено распорядилась прекратить расследование и передать дело прокурорам департамента Кочабамба, где Моралес пользуется сильной политической и социальной поддержкой. Боливийский суд в январе выдал ордер на арест Моралеса в рамках дела о торговле людьми - после того как он повторно не явился на слушания. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
https://ria.ru/20241103/morales-1981631765.html
https://ria.ru/20250430/morales-2014501306.html
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санта-крус (боливия)
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в мире, ла-пас (департамент), санта-крус (боливия), боливия, эво моралес
В мире, Ла-Пас (департамент), Санта-Крус (Боливия), Боливия, Эво Моралес
Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса

Глава МВД Боливии Кастильо: ордер на арест Эво Моралеса остается в силе

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Ордер на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса продолжает действовать, несмотря на попытки его оспорить, заявил министр внутренних дел страны Карлос Эдуардо дель Кастильо дель Карпио.
"Суд по гарантиям департамента Ла-Пас оставил без изменений действие ордера на арест, решение об аннулировании которого приняла судья Лилиан Морено, и предоставил ей 72 часа для официального ответа. Это означает, что ордер на арест Моралеса остаётся полностью действительным", - заявил министр Кастильо на видео, показанном в эфире телеканала DTV.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними
3 ноября 2024, 00:44
По словам чиновника, исполнение ордера - это "не правосудие для правительства, а акт справедливости для детей Боливии".
В то же время адвокат Моралеса Хорхе Перес поставил под сомнение законность действий властей и заявил, что решение суда в Санта-Крусе, отменяющее ордер, остаётся в силе. По его мнению, последующий указ суда Ла-Паса является незаконным и не может отменить ранее вынесенное постановление.
"Конституционные постановления имеют обязательную и немедленную силу. Ни один указ, ни одна служебная записка не может стоять выше решения Конституционного суда", — заявил Перес.
Суд боливийского города Санта-Крус 30 апреля аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, выданный в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства. Судья Лилиан Морено распорядилась прекратить расследование и передать дело прокурорам департамента Кочабамба, где Моралес пользуется сильной политической и социальной поддержкой.
Боливийский суд в январе выдал ордер на арест Моралеса в рамках дела о торговле людьми - после того как он повторно не явился на слушания. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Боливии аннулировали ордер на арест экс-президента Моралеса
30 апреля, 21:24
 
В миреЛа-Пас (департамент)Санта-Крус (Боливия)БоливияЭво Моралес
 
 
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